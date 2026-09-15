Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, hamileliğinin 7. ayından yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Büyüyen karnını gözler önüne seren Loughnan, fotoğrafına yaptığı esprili yorumla sosyal medyada ilgi gördü. Genç modelin hamilelik tarzı da takipçilerinden beğeni topladı.

“BÜYÜK BİR ÖĞLE YEMEĞİ Mİ, YOKSA BEBEK Mİ?”

7 aylık hamile olan Chloe Loughnan, paylaşımında karnının büyüklüğüne gönderme yaptı. İngilizce olarak “Büyük bir öğle yemeği mi, yoksa 7 aylık bir bebek mi?” anlamına gelen bir not yazan Loughnan, takipçilerini gülümsetti.

Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Loughnan’ın tercih ettiği hamilelik kombini de takipçilerinin beğenisini kazandı.

SERDAR ORTAÇ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Chloe Loughnan’ın hamileliği hakkında daha önce sessiz kalan Serdar Ortaç ise Harbiye Açıkhava konseri öncesinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Eski eşinin hamile olduğunu öğrendiğinde ne hissettiği sorulan Ortaç, “Hiçbir şey hissetmedim ama analı babalı büyütür inşallah. Güzel bir şey. Kısmet onaymış” diyerek Chloe’ye iyi dileklerini iletti.

“İYİ Kİ EVLENMİŞİM, İYİ Kİ O OLMUŞ”

Eski eşiyle yaptığı evlilikten pişman olmadığını söyleyen Serdar Ortaç, geçmişine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ortaç, “İyi ki evlenmişim, iyi ki o olmuş. Ama artık önüme bakıyorum” diyerek eski evliliğine kırgın olmadığını dile getirdi.

YILLAR SONRA GELEN ÇOCUK İTİRAFI

Ünlü şarkıcı, açıklamaları sırasında yıllardır içinde taşıdığı çocuk sahibi olma isteğinden de bahsetti.

“Ben de baba olmayı çok istedim. Bilmiyorum, olmadı çocuğum” diyen Ortaç, bu sözleriyle duygusal anlar yaşadı.

Şarkıcı ayrıca gençlik yıllarına dair özeleştiride bulunarak, “Çok gençtim, zıpır zıpırdım o dönem, tam olarak istemiyordum” ifadelerini kullandı. Böylece Ortaç, geçmişteki tutumunu sorgularken Chloe Loughnan’ın hamileliğine de iyi dileklerle yaklaştı.