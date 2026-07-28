Ünlü şarkıcı Melike Şahin, Harbiye Açıkhava'daki konserinde hem hamileliğiyle ilgili sürpriz bir açıklama yaptı hem de sahnedeki enerjisiyle geceye damga vurdu. Erkek bebek beklediğini duyuran Şahin, 7 aylık hamile haliyle yaptığı dansla uzun süre konuşuldu.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla buluşan Melike Şahin, konser sırasında izleyicilerine yazdığı mektupla 7 aylık hamile olduğunu ve erkek bebek beklediğini duyurdu.

Şahin, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Hoş geldiniz sevgili misafirlerim. Harbiyelerimiz hep bir başka olur ama bu akşamki yolculuğumuz haliyle bambaşka olacak. Anne olmadan önceki son konserlerimde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum."

Ünlü sanatçı, "Söylediğim tüm şarkılar bana ve karnımdaki oğluma şifa olsun." sözleriyle de duygularını paylaştı.

SAHNEDE GÖBEK ATTI

Konserde eski ve yeni şarkılarını seslendiren Melike Şahin, bu yılın dikkat çeken cover çalışmalarından biri olacağını söylediği Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" şarkısını da yorumladı. Ayrıca "Deli Kan" şarkısının yeni versiyonunu dinleyicileriyle buluşturacağının müjdesini verdi.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Melike Şahin'in 7 aylık hamile haliyle sahnede roman havası oynayıp oryantal figürleri sergilemesi oldu.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Şahin'in dansı sosyal medyada farklı görüşleri beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar sanatçının enerjisini ve doğal tavırlarını överken, bazıları ise eleştirilerde bulundu.

Gelen yorumlara kayıtsız kalmayan Melike Şahin ise kendisini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi:

"Bir hanımefendi tweet atmış. Sahne sihirli büyülü bir yerdir. O bebek tabii ki o alkışları, sevgiyi hissediyordur diye. Dünya böyle sevgi dolu bir yer sanacak. Dünyanın acıklı taraflarını da göstermem gerekecek. Bu işlere de bayılıyorum."