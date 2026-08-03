Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak'ta saat 00.30 sıralarında 35 yaşındaki Sudan uyruklu Ekram Hassan, eşi Ferdi S. (37) ile tartıştı. Emniyet ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, 7 aylık hamile olan kadın, tartışma sırasında şiddetten kaçmak amacıyla 4'üncü kattaki dairelerinin penceresinden karşı apartmanın balkonuna atlamaya çalışırken zemine düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Ekram Hassan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen kayınvalidesi durumu öğrenince üzüntü yaşadı.
OLAY SIRASINDA 3 YAŞINDAKİ KIIZLARI DA EVDEYMİŞ
Olay anında çiftin 3 yaşındaki kızlarının da evde olduğu belirlendi.
KOCASI GÖZALTINDA
Polis ekipleri, 2023 yılında Sudan'da evlendikleri öğrenilen marangoz eş Ferdi S.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli hakkında 'intihara yönlendirme' suçlamasıyla işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.