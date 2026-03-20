Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında, G.K.’nın ilçede olduğu tespit edildi. Şüphelinin, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanımı da dahil olmak üzere 7 ayrı suçtan toplam 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan G.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan kadın, 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte cezaevine gönderildi. Olay, kamuoyunda dikkat çekerken, güvenlik güçlerinin aranan kişilere yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

