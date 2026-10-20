AKP'de son dönemde gerçekleşen "transfer"lere yenileri mi ekleniyor?

Gazeteci Sinan Burhan, tv100'de katıldığı canlı yayında İzmir'de dört, Ankara'da ise üç belediye başkanının AKP'ye geçeceği iddiasını ortaya attı.

Burhan, dün Yeni Parti'den istifa ettiğini açıklayan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın AKP'ye katılacağı yönünde bilgi bulunduğunu öne sürdü.

İZMİR'DE 3 BELEDİYE BAŞKANI DAHA İDDİASI

İzmir'de başka belediye başkanlarının da AKP'ye geçeceğini belirten Burhan, kentte 3 belediye başkanının daha parti değiştirebileceğini iddia etti.

İzmir'de son olarak İzBB Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye geçmişti.

ANKARA İÇİN DE 3 BELEDİYE BAŞKANI İDDİASI

Canlı yayında Ankara'daki bazı ilçeler için de bir iddia ortaya atıldı.

Burhan, Ankara'da üç belediye başkanının daha AKP'ye katılacağı yönünde bilgi bulunduğunu öne sürdü.

Burhan söz konusu belediyelerin isimlerini ise paylaşmadı.