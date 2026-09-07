

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımda kritik nokta olan Alacabel Tüneli'ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çift tüp olarak inşa edilen 7 bin 360 metre uzunluğundaki tünelde kazı ve kaplama beton imalatları tamamlandı, ekiplerin asfaltlama çalışmaları ise sürüyor.

PROJE 19,2 KİLOMETRELİK GÜZERGAHI KAPSIYOR

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, tünel ve bağlantı yollarıyla birlikte projenin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor. Proje kapsamında 11,8 kilometrelik bağlantı yolları bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediliyor.

MEVCUT YOL KOTUNUN 427 METRE ALTINDAN GEÇİYOR

Alacabel Tüneli ve bağlantı yolları, mevcut güzergah kotundan yaklaşık 427 metre daha düşük bir seviyede yer alıyor. Bu durum, özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan geçişte ulaşım güvenliğini artırmayı ve kesintisiz trafik akışı sağlamayı amaçlıyor.

EKONOMİK VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

Projenin hizmete girmesiyle birlikte güzergah 7 kilometre kısalacak. Bakanlık verilerine göre tünel sayesinde:

Zaman Tasarrufu: Yıllık 768 milyon TL

Akaryakıt Tasarrufu: Yıllık 142 milyon TL

Toplam Yıllık Tasarruf: 910 milyon TL

Karbon Emisyonu Azaltımı: Yıllık 7 bin 151 ton