Arap müziğinin efsane ismi Amr Diab, İstanbul'da sahne aldı. Bayrampaşa Ora Arena'da gerçekleşen konserde yaklaşık 7 bin 500 kişi bir araya geldi.

Konser alanı saatler öncesinden dolarken, özellikle 16.00'dan itibaren salonun önünde uzun kuyruklar oluştu. İstanbul'daki konserine Türkçe “Merhaba, nasılsınız?” diyerek başlayan Amr Diab, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.

ÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN İSTANBUL'A GELDİLER

Amr Diab'ı İstanbul'da dinlemek isteyenler yalnızca Türkiye'den gelmedi. Arap ülkelerinin yanı sıra İran ve farklı ülkelerden çok sayıda hayran da konser için İstanbul'a geldi.

Yaklaşık 7 bin 500 kişinin izlediği konser, farklı ülkelerden müzikseverleri aynı çatı altında buluşturdu.

AMR DIAB SAHNEDE HAYRANLARINI COŞTURDU

Kariyerinin sevilen şarkılarını seslendiren Amr Diab, enerjisi ve sahne performansıyla gece boyunca hayranlarından büyük ilgi gördü.

Yaklaşık iki saat süren konser, müzikseverlerin yoğun alkışları ve ilgisiyle sona erdi.

“BU BELKİ İLK KEZ OLDU AMA KESİNLİKLE SON KEZ OLMAYACAK”

Konserin ardından sosyal medya hesabından İstanbul'a ilişkin paylaşım yapan Amr Diab, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, “Geçtiğimiz geceki devasa kalabalık ve inanılmaz enerjiyle etkilenmiştim. Bu belki ilk kez oldu, ancak kesinlikle son kez olmayacak! Teşekkürler İstanbul!” ifadelerini kullandı.