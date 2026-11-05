TBMM KİT Komisyonunda kurumun faaliyetlerine ilişkin sunum yapan TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Ankara-İstanbul hattındaki hız ve konforu artıracak yeni altyapı çalışmalarının detaylarını paylaştı. Yaklaşık 530 kilometrelik güzergâhın yüzde 80'inde trenlerin 250 km/s hız standardına uygun çalıştığını belirten Kurt, devam eden tünel projeleri bittiğinde toplam yolculuk süresinde belirgin bir kısalma yaşanacağını kaydetti. İKİ TÜNELLE SEYAHAT SÜRESİ KISALACAK Mevcut güzergâhta özellikle Gebze sonrasındaki şehir içi demir yolu trafiği nedeniyle hız düşüşü yaşandığına işaret eden Kurt, darboğazı aşmak için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtti: Bilecik Tüneli: Kazı ve delme işlemleri tamamlanan tünelin hizmete girmesiyle hat doğrudan 9 dakika kazanacak. Doğançay Ripajı: Toplam 7 bin 600 metre uzunluğundaki iki kritik tünelin kazısında son 350 metreye girildi. Bu etap tamamlandığında yolculuk süresinden 19 dakika daha tasarruf sağlanacak. Proje aşamalarının devreye girmesiyle birlikte Ankara-İstanbul seyahat süresi net olarak 3 saat 30 dakikaya indirilecek. Demir yolu altyapısında yerli imkânları önceliklendirdiklerini vurgulayan Kurt, elektrifikasyon sistemlerinde yerlilik payını yüzde 10'dan yüzde 95'e, altyapıda ise yüzde 100'e ulaştırdıklarını açıkladı. Türkiye genelinde 4 bin 724 kilometrelik yeni demir yolu hattında yapım faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Kurt, Halkalı-Kapıkule hattının tamamlanmasıyla bölgedeki yolculuk süresinin 1 saat 30 dakikaya ineceğini ve uluslararası koridor bağlantılarının kesintisiz güçlendirildiğini bildirdi.

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