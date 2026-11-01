Şanghay kentinde gerçekleştirilen taşıma işlemi, insan yürüyüşünü taklit eden hidrolik bir sistemle tamamlandı. Mühendisler, tarihi yapıyı korumak için geleneksel taşıma yöntemleri yerine binanın kontrollü biçimde adım atmasını sağlayan özel bir teknoloji kullandı.

198 ROBOT AYAKLA 62 METRE TAŞINDI

Şanghay'ın Huangpu bölgesinde bulunan tarihi Lagena İlkokulu binası, yeni bir ticaret ve ofis merkezi projesi nedeniyle bulunduğu yerden taşınmak zorunda kaldı. Yetkililer, tarihi değere sahip yapıyı yıkmak yerine bütün halinde korumayı tercih etti.

Ancak beş katlı binanın T şeklindeki düzensiz mimarisi, raylar veya geleneksel taşıma platformlarıyla hareket ettirilmesini zorlaştırıyordu. Bunun üzerine mühendisler, yapının temeline 198 hidrolik robotik ayak yerleştirdi.

İki ayrı grup halinde çalışan robotik ayaklar, sırayla yükselip alçalarak insanın yürüyüş hareketini taklit etti. Bilgisayar kontrollü sistem sayesinde bina, dengesi korunarak küçük adımlarla ilerletildi.

Yaklaşık 18 gün süren operasyon sonunda dev yapı 61,7 metre taşındı. Üstelik mühendisler, taşıma sırasında binanın yönünü yaklaşık 21 derece değiştirmeyi de başardı.

TARİHİ BİNAYI YIKMAKTAN KURTARDILAR

Taşıma işlemi öncesinde binanın çevresinde kazı yapıldı ve yapı, özel destekler kullanılarak yaklaşık 70 santimetre yükseltildi. Ardından robotik ayaklar devreye alınarak kontrollü hareket başlatıldı.

Her biri 200 tona kadar dikey yük taşıyabilen hidrolik destekler, binanın ağırlığını dağıtarak hareket sırasında oluşabilecek hasar riskini azaltmaya yardımcı oldu.

Proje yetkilileri, geliştirilen yöntemin geleneksel taşıma seçeneklerine göre daha güvenli ve ekonomik olduğunu belirtti. Ayrıca binanın önce döndürülüp ardından düz bir hat üzerinde taşınmasına kıyasla yaklaşık üç günlük zaman tasarrufu sağlandığı ifade edildi.

Yeni konumuna ulaştırılan tarihi okul binasının restore edilerek kültürel eğitim ve mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerde kullanılması planlandı. Böylece dev yapı, yıkılmak yerine mühendislik teknolojisiyle korunmuş oldu.