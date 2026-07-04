ABD Donanması'na ait 7 bin 640 tonluk Geliştirilmiş Los Angeles sınıfı hızlı saldırı nükleer denizaltısı USS Alexandria (SSN-757), otuz yılı aşan kariyerini sonlandırarak emeklilik sürecine adım attı. Denizaltı için San Diego'daki Point Loma Deniz Üssü'nde resmi bir tören düzenlendi. 29 Haziran 1991'de hizmete giren ve Soğuk Savaş sonrası dönem, terörle mücadele operasyonları ile Hint-Pasifik bölgesinde artan küresel rekabet gibi kritik süreçlerde önemli roller üstlenen denizaltı, 4 Ağustos 2026'da planlanan nihai hizmet dışı bırakılma tarihine kadar aktif görevinden çekilmiş olacak.

ABD Donanması'nın, Alexandria gibi eskiyen denizaltıları aşamalı olarak envanterden çıkararak yerlerini daha modern ve ileri teknolojiye sahip Virginia sınıfı gemilerle doldurmayı hedeflediği bildirildi.

DENİZALTI İÇİN TÖREN YAPILDI

Otuz beş yıllık aktif hizmet süresi boyunca 14 denizaşırı görevde bulunan ve 1 milyon deniz milinden (yaklaşık 1,15 milyon mil) fazla yol kat eden USS Alexandria, bu sınıftan emekliye ayrılan 46. denizaltı oldu.

Donanma envanterinde Los Angeles sınıfına ait 23 denizaltının ise halen görev yapmaya devam ettiği kaydedildi.

Denizaltının onlarca yıllık başarılı hizmet geçmişini onurlandırmak adına düzenlenen törene mevcut ve eski mürettebat üyeleri, emekli askeri liderler, aileler ve geminin ilk hizmete giriş döneminde görev yapan bazı emektar personel katıldı.