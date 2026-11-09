Filipinler Cumhuriyeti, resmi coğrafi sınırları içinde tam 7 bin 641 adet irili ufaklı ada barındırıyor. Pasifik Okyanusu'nun batısındaki bu dağınık takımada yapısı, ülkenin devasa bir deniz alanına yayılmasıyla sonuçlanıyor.

Pasifik Okyanusu'nun batı kesiminde yer alan Filipinler, jeolojik hareketlerin sonucunda binlerce parçaya bölünmüş bir takımada olarak haritada yer alıyor. Ülke toprakları, okyanus sularının üzerindeki sayısız kara parçasından meydana geliyor.

GÜNEYDOĞU ASYA'NIN EN PARÇALI DEVLETİ

Bölgedeki birçok ülkeden farklı olarak Filipinler Cumhuriyeti'nin sınırları içinde devasa bir kıta toprağı bulunmuyor. Ülkenin tamamı irili ufaklı adaların siyasi ve coğrafi olarak tek bir idare altında toplanmasıyla şekilleniyor.

BİNLERCE FARKLI KARA PARÇASI BİRBİRİNE NASIL BAĞLANIYOR?

Devletin idari ve ekonomik bütünlüğü, su yolları üzerinden sağlanan geniş ulaşım ağlarıyla korunuyor. Birbirinden fiziksel olarak bağımsız 7 bin 641 ada, deniz taşımacılığı ve lojistik hatlarıyla entegre bir ülke altyapısı kuruyor.

Takımadaların oluşturduğu bu dağınık yapı, ülkenin çok geniş bir sahil şeridine sahip olmasını sağlıyor. Güneydoğu Asya'daki bu coğrafi dağılım, devletin varlığını Pasifik suları boyunca binlerce kilometreye yayıyor.