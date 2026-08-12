Çiftçi Pedro Martín Ureta’nın eşi Graciela Yraizoz, bir uçak yolculuğu sırasında aşağıdaki arazilerden birinin farklı bir şekle benzediğini fark etti. Bu görüntüden etkilenen Graciela, ailelerine ait arazide en sevdiği enstrümanlardan biri olan gitar biçiminde bir orman oluşturmayı hayal etti. Ancak bu isteğini gerçekleştiremeden 1977 yılında, henüz 25 yaşındayken beyin anevrizması nedeniyle hayatını kaybetti.

YARIM KALAN HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Eşinin ölümünün ardından onun yarım kalan hayalini gerçekleştirmeye karar veren Ureta, 1979 yılında dört çocuğuyla birlikte çalışmaya başladı. Ellerinde bugünkü uydu teknolojileri olmadığı için gitarın şeklini arazi üzerinde oluşturmak kolay değildi. Aile, tasarımı ölçümler yaparak tarlaya aktardı ve hangi noktaya hangi ağacın dikileceğini belirledi.

Yıllar içinde 7 binden fazla servi ve okaliptüs ağacı toprakla buluştu. Servi ağaçları gitarın gövdesini ve dış hatlarını oluştururken, farklı renkte görünen mavi okaliptüsler gitarın sapındaki altı teli belirginleştirmek için kullanıldı. Fidanların büyüme sürecinde tavşanlar ve diğer kemirgenlerin verdiği zarar nedeniyle bazı ağaçlar yeniden dikildi ve genç fidanların çevresine koruyucu teller yerleştirildi.

Ağaçlar büyüdükçe tarlanın ortasındaki tasarım da belirginleşmeye başladı. Yerden bakıldığında yalnızca büyük bir ağaçlık alan gibi görünen çalışma, havadan izlendiğinde sapı, gövdesi ve telleriyle dev bir gitara dönüşüyor. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki alan zamanla “Gitar Ormanı” ve “Estancia La Guitarra” adıyla tanınmaya başladı.

KENDİ ESERİNİ HAVADAN HİÇ GÖREMEDİ

Hikayenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Ureta’nın uçma korkusu. Gökyüzünden bakılması için yıllarca uğraşarak dev bir gitar meydana getiren çiftçi, ortaya çıkardığı eseri bir uçağın penceresinden kendi gözleriyle hiç göremedi. Gitarın tamamlanmış görüntüsünü yalnızca havadan çekilen fotoğraflar ve görüntüler aracılığıyla izleyebildi.

Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen ağaçlardan oluşan gitar hâlâ Arjantin’in tarım arazilerinin ortasında varlığını sürdürüyor. Graciela’nın gerçekleştiremediği fikir, eşinin ve çocuklarının yıllarca süren emeği sayesinde binlerce ağacın oluşturduğu dev bir hatıraya dönüştü.