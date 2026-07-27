Diyanet İşleri Başkanlığı görevine 18 Eylül 2025’de atanan Safi Arpaguş, yüksek harcamalarla ve lüks makam aracıyla hatırlanan eski başkan Ali Erbaş’a yakın kritik isimleri, yurt dışı ballı kadrolarda göreve getirmeye başladı. Erbaş’ın başkan yardımcısı, genel müdürü, daire başkanı ve özel kalem müdür yardımcısı dünyanın dört bir yanına güncel kurla 350 bin lira (7 bin Euro) aylık ücretle atandı.

ESKORT SKANDALI

Ali Erbaş’ın başkan yardımcılığı görevini üstlenen ve Erbaş’a yakınlığıyla tanınan Kadir Dinç, aylık 7000 Euro ile Kosova Din Hizmetleri Müşaviri oldu. Erbaş döneminin Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de aylık 7000 bin Euro ile eskort skandalı ile gündeme gelen Avusturya Din Hizmetleri Müşavirliğine atandı.

KRİTİK MAKAM

Erbaş döneminin en kritik makamı olan atama 1. Daire Başkanı Yusuf Tunç da Türkmenistan Din Hizmetleri Müşavirliğine getirildi. Tunç, Ali Erbaş’ın damadı Muhammet Likoğlu’nu, şartları tutmadan Beykoz Müftülüğüne atayan birimin başında bulunuyordu. Damat Müftünün atanması 140 bin Diyanet çalışanı arasında tepkiyle karşılanmıştı. Yusuf Tunç, Safi Arpaguş başkan olunca özel kalem müdürü oldu, tepkiler üzerine görevden alındı şimdi de yurt dışına atadı.

Ali Erbaş döneminde özel kalem müdür yardımcısı olarak görev yapan daha sonra Avrasya Daire Başkanı olan Salih Gör de Brüksel Din Hizmetleri Müşavirliğine atandı.