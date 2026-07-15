ABD'de gıda kaynaklı enfeksiyon vakalarındaki artış sağlık otoritelerini harekete geçirdi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kontamine gıdalar yoluyla bulaşan siklosporiyazis hastalığı nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 7 bin kişinin etkilenmiş olabileceğini duyurdu.

EN AZ 34 EYALETTE BİN 645 VAKA

CDC'nin yayımladığı son uyarıya göre, en az 34 eyalette enfeksiyon vakaları bildirildi. Şu ana kadar 1.645 vaka laboratuvar testleriyle doğrulanırken, 5 bin 100 şüpheli vaka ise inceleme altında bulunuyor.

Yetkililer, mayıs ayından bu yana hastalık nedeniyle 141 kişinin hastaneye kaldırıldığını, ancak şimdiye kadar enfeksiyona bağlı herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi. Doktorlara, klinik olarak şüpheli görülen hastalarda özellikle Cyclospora testinin istenmesi çağrısı yapıldı.

SALGININ KAYNAĞI HENÜZ TESPİT EDİLMEDİ

Salgının kaynağı henüz belirlenemezken, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlattı. İncelemelerde belirli bir gıda ürünü, restoran, market ya da dağıtım zinciri henüz tespit edilemedi.

Uzmanlar, hastalığın Cyclospora adlı mikroskobik parazitten kaynaklandığını ve özellikle iyi yıkanmamış çiğ sebze, meyve ile kirli su tüketimi sonucu bulaşabildiğini belirtiyor. En yaygın belirtiler arasında uzun süren ishal, mide krampları, iştahsızlık, mide bulantısı, halsizlik ve kilo kaybı yer alıyor. Yetkililer, vatandaşlara gıdaların hijyenine dikkat etmeleri ve belirtiler görülmesi halinde sağlık kuruluşlarına başvurmaları çağrısında bulundu.