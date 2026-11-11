Almanya ve Ukrayna merkezli iki girişimin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan karavan için 7 binden fazla plastik şişeden yararlanıldı. Lemki Robotix ve iScale3D tarafından geliştirilen yapının içinde yatak, küçük bir mutfak ve depolama alanları bulunuyor. Karavanın dış gövdesi ise yaklaşık 250 kilogram ağırlığında.

BİNLERCE ŞİŞEYİ ERİTİP YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİLER

Plastik şişeler önce toplanarak ayrıştırıldı, ardından üç boyutlu yazıcılarda kullanılabilecek malzemeye dönüştürüldü. Büyük ölçekli yazıcılar, bu malzemeyi katmanlar halinde üst üste yerleştirerek karavanın dış gövdesini oluşturdu.

Yaklaşık 9 milimetre kalınlığındaki duvarlara sahip karavanın toplam ağırlığı 400 kilogram civarında. İçerisinde üç kişinin kalabileceği bir yaşam alanı oluşturulurken elektrik ihtiyacı için batarya sistemi de yerleştirildi. Karavanın güneş panelleriyle desteklenmesi de mümkün.

SATIŞ FİYATI DA BELLİ OLDU

İlk kez 2024 yılında tanıtılan proje, 2026 yılında ön sipariş aşamasına geçti. Üretici şirket iScale3D'nin açıklamasına göre karavanın normal satış fiyatı 21 bin 500 euro olarak belirlendi. Ön sipariş verenler için ise 17 bin 200 euroluk fiyat duyuruldu.

Üretimin 2027 yılının ortalarında başlaması planlanıyor. Henüz seri üretime geçmeyen karavanın, geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilmesi sayesinde atık miktarının azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.