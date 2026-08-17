Bugün dünyanın en değerli teknoloji devlerinden biri olan Apple'ın geçmişinde, duyanları şaşkına çeviren devasa bir imha operasyonu yatıyor. Depolarda kalan 7 bin sıfır bilgisayarın ağır iş makineleriyle ezilip toprağa gömülmesi, teknoloji tarihinin en büyük fiyaskolarından biri olarak kayıtlara geçti. 1980’li yıllarda alınan bu radikal karar, binlerce cihazın bir çöplükte son bulmasıyla büyük bir skandala dönüştü. Şirketin kaderini şekillendiren ve uzun süre gizemini koruyan bu çarpıcı hamle, teknoloji dünyasının en sıradışı olayları arasındaki yerini koruyor.

ASTRONOMİK FİYAT SERT DÜŞÜŞ GETİRDİ

1983 yılında piyasaya sürülen Apple Lisa, grafik arayüzü ve faresiyle teknik olarak yenilikçi bir cihaz olsa da ticari bir felakete dönüştü. O dönemin parasıyla tam 10. 000 dolara (478 bin 942 TL) satılmaya çalışılan bilgisayar, uçuk fiyatı nedeniyle raflarda kaldı. Satış yapamayan ve fiyaskoyu kabul etmek zorunda kalan şirket, cihazı kısa sürede piyasadan çekmek zorunda kaldı.

7 BİN BİLGİSAYARI TOPRAĞA GÖMDÜLER

Depolarda kalan binlerce sıfır bilgisayarı kurtarmak isteyen Teksaslı bir dağıtıcı, cihazları yenileyip ucuza satmayı teklif etti. Ancak marka prestijinin zedelenmesinden ve bu fiyaskonun sürekli hatırlanmasından korkan şirket yönetimi teklifi reddetti. Zararı doğrudan üstlenen şirket, 1989 yılında Utah'taki bir çöplüğe 7.000'den fazla kullanılmamış bilgisayarı taşıttı. Cihazlar ağır iş makineleriyle ezilip toprağa gömüldü.

Tarihin en pahalı gömü operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçen bu olaydan kurtulan birkaç cihaz ise günümüzde müzelerde sergileniyor.