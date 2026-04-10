Portekiz Deniz Kuvvetleri, denizcilik tarihinde yeni bir sayfa açarak Avrupa’nın ilk özel insansız hava aracı (İHA) taşıyıcı gemisi NRP D. João II’yi Romanya’da düzenlenen törenle suya indirdi.

Romanya’daki Damen tersanesinde inşa edilen dev gemi, 2026 yılı boyunca sürecek testlerin ardından 2027’nin ilk yarısında tam kapasiteyle göreve başlayacak.

107 METRE UZUNLUĞUNDA

Adını 15. yüzyılda Portekizli kaşiflere destek veren Kral II. João’dan alan gemi, "modern bir keşif platformu" olarak tanımlanıyor. Eskiden karavelaların ve haritaların üstlendiği rolü, artık bu gemideki insansız sistemler ve toplanan veriler üstlenecek.

Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen proje, yaklaşık 107 metre uzunluğu ve 7 bin ton ağırlığıyla dikkat çekiyor.

SADECE ASKERİ GEMİ OLARAK KULLANILMAYACAK

NRP D. João II, sadece bir askeri gemi değil, aynı zamanda gelişmiş bir araştırma merkezi olarak tasarlandı. Geminin öne çıkan özellikleri şunlar:

Gemi; havada İHA’lar, su yüzeyinde insansız araçlar ve su altında robotik sistemleri aynı anda yönetebiliyor. 94 metrelik uçuş güvertesi ve özel fırlatma sistemleri sayesinde her türlü drone operasyonuna uygun.

"Tak-çalıştır" mantığıyla çalışan konteyner sistemi sayesinde gemi, görev türüne göre hızlıca modifiye edilebiliyor. Bir gün okyanus tabanı haritalandırması yaparken, ertesi gün insani yardım veya afet müdahale gemisine dönüşebiliyor.

Bünyesinde oşinografi (deniz bilimi) laboratuvarları barındıran gemi, 42 bilim insanına ev sahipliği yaparak deniz ekosistemlerini ve derin deniz kaynaklarını inceleyecek.

45 GÜN BOYUNCA YAKIT İKMALİ YAPMADAN KALABİLİYOR

Atlantik Okyanusu’nun geniş sularında kesintisiz 45 gün boyunca yakıt ikmali yapmadan kalabilen bu platform, Portekiz’in münhasır ekonomik bölgesini korumak ve NATO operasyonlarına destek vermek amacıyla kullanılacak.

Düşük maliyetli ticari bileşenlerin askeri sistemlerle birleştirildiği bu yenilikçi tasarım, savunma ve bilimsel araştırmayı tek bir gövdede birleştirerek denizcilik dünyasında yeni bir standart belirliyor.