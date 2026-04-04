İngiltere Kraliyet Donanması, deniz harp stratejilerinde devrim yaratacak DragonFire yüksek enerjili lazer silah sistemini ön cephe platformlarına entegre etmek için düğmeye bastı.

Yapılan planlamaya göre, ülkenin en gelişmiş hava savunma gemileri olan 7.300 tonluk Type 45 sınıfı muhripler, 2027 yılı itibarıyla bu teknolojiyle donatılacak.

Normal takviminden beş yıl öne çekilen proje, özellikle düşük maliyetli dron ve kısa menzilli tehditlere karşı geleneksel füze sistemlerine olan bağımlılığı bitirmeyi hedefliyor.

"SONSUZ CEPHANE" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Savunma ekonomisinde dengeleri değiştirmesi beklenen DragonFire, atış başına yalnızca 10 sterlin gibi sembolik bir maliyetle çalışarak yüz binlerce dolarlık füzelerin yükünü hafifletiyor.

Mühendisler tarafından "sonsuz cephane" olarak nitelendirilen sistem, geminin enerji üretimi ve soğutma kapasitesine bağlı olarak mühimmat stoğuna ihtiyaç duymadan aralıksız görev yapabiliyor.

Bu özellik, mühimmat lojistiği sorununu ortadan kaldırırken, geminin savunma katmanlarına kinetik olmayan, yüksek hassasiyetli yeni bir koruma kalkanı ekliyor.

SÜRÜ DRONLARI VE HAVAN TOPLARINA KARŞI ETKİLİ

Hali hazırda Sea Viper ve Aster füzeleriyle korunan Type 45 muhripleri, DragonFire'ın entegrasyonuyla birlikte modern savaş sahasının en büyük tehdidi haline gelen sürü dronlar ve havan toplarına karşı çok daha sürdürülebilir bir savunma gücüne kavuşacak.

İngiltere'nin bu hamlesi, pahalı savunma füzelerinin ekonomik olarak tüketilmesi stratejisine karşı, enerji tabanlı silahlarla verilen en somut yanıtlardan biri olarak değerlendiriliyor.