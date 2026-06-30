Flinders Üniversitesi ile River Murray and Mallee Aboriginal Corporation iş birliğinde yürütülen çalışmada, taş ocağının yaşı farklı tarihlendirme yöntemleriyle belirlendi. Elde edilen bulgular, Sugarloaf Hill'in yalnızca yerel ihtiyaçları karşılayan bir alan olmadığını, burada çıkarılan taşların yüzlerce kilometre uzağa taşınarak farklı Aborjin toplulukları arasında değiş tokuş edildiğini gösteriyor.

TAŞLAR ALET VE SİLAH YAPIMINDA KULLANILDI

Araştırmacılar, bölgede çıkarılan silcret ve çört adı verilen sert kayaçların binlerce yıl boyunca taş aletler, kesici gereçler ve silahların üretiminde kullanıldığını belirledi. Bu kayaçların doğal kaynakları Murray Nehri boyunca oldukça dar bir alanda bulunmasına rağmen, aynı taşların Murray-Darling Havzası'nın çok daha uzak noktalarındaki arkeolojik alanlarda da tespit edilmesi, geniş bir ticaret ve değişim ağının varlığına işaret ediyor.

BULGULAR ABORJİN TOPLULUKLARININ BAĞLARINI DA GÖSTERİYOR

Araştırma ekibine göre yaklaşık 7 bin yıllık kullanım geçmişi, Aborjin topluluklarının nehir çevresindeki yaşamını, ticaret ilişkilerini ve geleneksel toprak bağlarını anlamak açısından önemli veriler sunuyor. Bilim insanları şimdi Riverland'deki diğer taş ocaklarını da inceleyerek benzer kullanım sürelerinin bulunup bulunmadığını araştırmayı planlıyor. Ayrıca taşların kimyasal özellikleri analiz edilerek farklı bölgelerde bulunan eserlerin hangi ocaktan çıkarıldığı da belirlenmeye çalışılacak.