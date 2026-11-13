Japonya'nın Hokkaido eyaletine bağlı Hakodate Şehri Meyve ve Sebze Toptan Pazarı'nda gerçekleştirilen sezonun ilk hasat müzayedesi, yine nefes kesen bir açık artırmaya sahne oldu. Livedoor News’te yer alan habere göre, ülkede Batı elmalarının anavatanı olarak bilinen Nanae kasabasında yetiştirilen özel üretim "Nanamitsuki" cinsi elmalar, alıcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

7 ADET ELMA 31 BİN LİRAYA SATILDI

Hafif kırmızımsı sarı rengi ve iri boyutlarıyla dikkat çeken elmalar için katılımcılar adeta birbirleriyle yarıştı. Kıran kırana geçen tekliflerin ardından bir kutuda yer alan 7 adet Nanamitsuki elması, geçen yılki rekorunu egale ederek tam 100 bin yene (31 bin 492 TL) satıldı. Müzayedenin en yüksek teklifini vererek elmaları satın alan yerel meyve-sebze şirketi Marukami Seika’nın yetkilisi Yuji Tonosaki (46), ürünlerin kalitesine dikkat çekerek, "Oldukça tatlı ve eşsiz bir lezzete sahipler. Tezgahlarda denk gelirseniz mutlaka bir tane tadına bakın" ifadelerini kullandı.

HER ELMA BU İSMİ ALAMIYOR

Tanesi 4 bin 498 TL’ye denk gelen bu elmaların bu denli yüksek fiyatlara alıcı bulmasının arkasında ise çok sıkı bir kalite kontrol süreci yatıyor. Aslen "Gunma Meigetsu" türünden gelen bu meyvelerin hepsi "Nanamitsuki" markasıyla satışa sunulamıyor. Tarım kooperatifi JA Shin-Hakodate verilerine göre; hasat edilen elmalar tek tek inceleniyor ve yalnızca içindeki bal özü (şeker) oranı ile büyüklük kriterlerini eksiksiz karşılayan kusursuz taneler seçilerek bu özel etiketi alabiliyor.

JAPONLAR ELMALARI LÜKS HEDİYE OLARAK VERİYOR

Yetkililer, tayfunların tarım alanlarına zarar verdiği geçen yıla kıyasla bu sezonki mahsulün hem boyut olarak çok daha iri hem de yüzey kusurlarından tamamen arınmış olduğunu vurguluyor. Yoğun tatlılığı ve ağızda bıraktığı ferah son tat ile bilinen Nanamitsuki elmaları, Japonya'da lüks hediyelik meyve kültürünün en değerli parçaları arasında gösteriliyor.