Astrolojik değerlendirmelere göre ağustos ayının son günlerinde başlayan Mars-Satürn karesi, eylül ayının ilk haftasına kadar etkisini sürdürecek. Astrologun yorumuna göre 24 Ağustos'ta etkinleşen açı, özellikle irade, hareket etme isteği ve sınırlar arasındaki gerilimi gündeme taşıyabilir.

Astrolojik yorumda Satürn'ün Koç burcunda 14 derecede ve retro konumda, Mars'ın ise Yengeç burcunda bulunduğu belirtiliyor. Mars-Satürn karesinin 7 Eylül akşamına kadar devam edeceği ifade edilirken, bu dönemin hem bireysel hem de kolektif açıdan bazı gerilimleri öne çıkarabileceği öne sürülüyor.

Aile, ev ve mülk konuları öne çıkabilir

Astrologun değerlendirmesine göre Mars'ın Yengeç burcundaki konumu aile, ev, güvenlik ve aidiyet gibi temalarla ilişkilendiriliyor. Satürn'ün Koç burcundaki konumunun ise bireysel hareket etme ve inisiyatif alma konularını gündeme getirdiği belirtiliyor.

Bu 2 etkinin bir araya gelmesinin aile içinde otorite tartışmaları, taşınma, ev ve mülk alımı gibi konularda anlaşmazlıkları tetikleyebileceği ileri sürülüyor. Ayrıca bastırılmış öfke, acele kararlar ve gerginliklerin bu süreçte daha görünür hale gelebileceği ifade ediliyor.

Astrolog, söz konusu dönemde hızlı kararlar almak yerine daha temkinli ve stratejik hareket edilmesini öneriyor.

Resmi açıklamalar ve haberlerde hata payı uyarısı

Mars-Satürn karesinin başlangıcında Mirzam sabit yıldızının da etkili olduğu yönündeki astrolojik değerlendirmede, bu yıldızın geleneksel astrolojide haber, duyuru ve fırsatlarla ilişkilendirildiği belirtiliyor.

Bu nedenle özellikle resmi açıklamalar ve duyurular konusunda hata payının artabileceği, yanlış kararlar alınabileceği öne sürülüyor.

Sirius etkisi için 2 Eylül'e dikkat çekildi

Astrologun yorumunda 2 Eylül tarihi de öne çıkarılıyor. Mars'ın 14 dereceye ulaşmasıyla Sirius sabit yıldızının etkin hale geleceği belirtiliyor.

Sirius, astrolojik gelenekte şöhret, görünürlük, başarı ve yükseliş gibi temalarla ilişkilendiriliyor. Ancak kaynakta, bu etkinin tek başına olumlu sonuç garantisi vermediği; kişinin davranış biçimi, etik anlayışı ve disiplininin de önem taşıdığı vurgulanıyor.

Astrolojik değerlendirmede Sirius'un bazı geleneksel yorumlarda yangınlar, hastalıklar ve saldırgan davranışlarla da ilişkilendirildiği aktarılıyor. Bunun yanı sıra öfke patlamaları ve risk alma eğiliminin artabileceği iddia ediliyor.

Hangi burçlar daha fazla etkilenecek?

Astrologun değerlendirmesine göre Mars-Satürn karesinden en fazla kardinal burçların etkilenmesi bekleniyor. Bunlar Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak olarak sıralanıyor.

Güneş, Ay veya yükseleni bu burçlarda bulunan kişilerin söz konusu süreci daha yoğun hissedebileceği belirtilirken; Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarının da ikincil olarak etkilenebileceği ifade ediliyor.

Eylülün ilk günlerinde gerilim azalabilir

Astrolojik takvimde 29 Ağustos-3 Eylül arasında Mars ile Merkür arasında sekstil açı oluşacağı belirtiliyor. Bu dönemde iletişim kanallarının daha rahatlayabileceği, görüşme ve anlaşmaların daha akıcı ilerleyebileceği öne sürülüyor.

3 Eylül'den itibaren Mars ile Güneş arasındaki sekstil açının da devreye gireceği ve 22 Eylül'e kadar devam edeceği aktarılıyor. Astrolog, bu gelişmenin Mars-Satürn karesinin yarattığı gerilimin kademeli olarak azalmasına ve enerji ile özgüvenin yeniden toparlanmasına işaret ettiğini savunuyor.

Astrolojik değerlendirmede ayrıca Başak burcunda gerçekleşecek yeni ay ile 26 Eylül'deki Koç dolunayının da eylül ayının genel atmosferi açısından dikkate alınması gerektiği belirtiliyor.

Astrolog, Mars-Satürn karesinin etkili olduğu dönemde hızlı hareket etmek yerine disiplinli ve kontrollü davranılmasını önerirken, sürecin "sabırlı bir strateji" ile geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor.