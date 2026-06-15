2026 Dünya Kupası'nda birbirinden ilginç hikayeler yazılmaya devam ediliyor... En çok merak edilen takımlardan olan 150 bin nüfuslu Curaçao'nun milli takımı da sahneye çıktı. Ancak Almanya karşısında başta direnç gösterseler de 7-1'lik yenilgiye engel olamadılar...

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 78 yaşındaki Curaçao Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat, organizasyon tarihinin en yaşlı antrenörü olarak rekor kırdı.

TARİHİ GOLLE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maça hızlı başlayan Almanya, henüz 6. dakikada Nmecha'nın golüyle öne geçti. Ancak Curaçao'nun cevabı gecikmedi... 21'de sahneye çıkan Comenencia, attığı nefis golle skora dengeyi getirdi. Advocaat ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Curaçao'nun golünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı...

Skordaki dengeyi 38'de Schlotterbeck ile bozan Almanya; 45+5'te Kai Havertz'in penaltıdan attığı golle durumu 3-1'e getirdi. Ardından 47'de Musiala, 68'de Brown, 78'de Deniz Undav ve 88'de yeniden sahne alan Havertz'in golleriyle 7-1'lik tarihi skor ortaya çıktı.

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Dick Advocaat ise ağır yenilginin ardından oyuncularına sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Almanya karşısında daha fazlasını yapmayı bekliyorduk ancak rakibimiz çok güçlüydü. Kolay goller yedik. Skorun 4-1 olması bizim adımıza daha adil olabilirdi. 7-1'lik sonuca rağmen taraftarlarımızın sevinci harikaydı. Bu sonuç utanç verici değil, hala gurur duyabiliriz" diye konuştu.

Hollandalı teknik adam, 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve 55 resmi maça çıktığı görev süresince 1.91 puan ortalaması yakalamıştı.