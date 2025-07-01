Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğindeki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bir çeyrek finalist daha belli oldu. 7 golün atıldığı maçta Manchester City ile Al Hilal karşı karşıya geldi.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, İlkay Gündoğan'ın asistinde Bernardo Silva ile 9. dakikada öne geçti. İlk yarı Manchester City'nin üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarının ilk dakikasında Al Hilal Marcos Leonardo ile skora dengeyi getirdi.

ERLING HAALAND SKORU EŞİTLEDİ

Maçın 52. dakikasında ise Malcom Al Hilal adına ikinci kez ağları havalandırdı. Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, bu golden üç dakika sonra skorda yeniden eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında skor değişmedi ve 90 dakika 2-2'lik eşitlik tamamlandı. Maç uzatmalara giderken 94'te Al Hilal, Kalidou Koulibaly ile bir kez daha öne geçti. İlk uzatmanın son dakikasında Manchester City, Phil Foden'la tekrar eşitliği sağladı.

4 GOL ATAN İLK ASYA TAKIMI

Mücadelenin ikinci uzatma devresinde 112'de Al Hilal'de Marcos Leonardo skoru belirleyen golü kaydetti. 120 dakika sonunda sahadan 4-3 galip ayrılan Simone Inzaghi'nin ekibi adını çeyrek finale yazdırdı, Manchester City ise turnuvaya veda etti.

Manchester City karşısında 4 kez ağları havalandıran Al Hilal bir ilke imza attı. Al Hilal, Kıtalararası turnuvalarda Avrupa kulüplerine 4 gol atan ilk Asya takımı olarak kayıtlara geçti.