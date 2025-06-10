2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 4. hafta maçında Belçika, Galler'i konuk etti.

Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşmayı ev sahibi Belçika, 4-3 kazandı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku, 19. dakikada Youri Tielemans, 27. dakikada Jeremy Doku ve 88. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.

Konuk ekip Galler'in golleri ise 45+7'de penaltıdan Harry Wilson, 51'de Sorba Thomas ve 69'da Brennan Johnson'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte gruptaki ikinci maçından galibiyetle ayrılan Belçika, 4 puana yükseldi. Galler ise 4. maçında ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı.

Belçika, grupta bir sonraki maçını 4 Eylül'de deplasmanda Lihtenştayn ile oynayacak. Galler ise 4 Eylül'de Kazakistan'a konuk olacak.

Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

I Grubu:

  • Estonya-Norveç: 0-1
  • İtalya-Moldova: 2-0

J Grubu:

  • Belçika-Galler: 4-3
  • Kazakistan-Kuzey Makedonya: 0-1

L Grubu:

  • Hırvatistan-Çekya: 5-1
  • Faroe Adaları-Cebelitarık: 2-1