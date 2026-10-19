TFF 1’inci Lig’in 11’inci haftasında Manisa FK, evinde Muğlaspor’a 4-3 mağlup oldu.

10’uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta çalımlarla ceza sahasına giren Ertuğrul, penaltı noktasının sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Vedat'ın sağından, yerden ağlara gönderdi: 0-1.

12’nci dakikada merkezden gelişen hücumda Avramovski, savunma arkasına koşu yapan Sissoko'ya pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Sissoko, altıpasın sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.

30’uncu dakikada Muğlaspor'un sol kanattan gelişen hücumunda Toure, Ertuğrul'a pasını aktardı. Ertuğrul soldan ceza sahasına girdi ve Herelle'yi çalımlamak isterken yerde kaldı. Hakem tereddütsüz bir biçimde penaltı noktasını işaret etti.

32’nci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sissoko’nun şutunu kaleci Vedat çeldi, direkten ceza sahası içine dönen topa Diarra, sağ ayağıyla yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 0-3.

39’uncu dakikada Manisa FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Vargas ceza sahasına girdi ve Oğuzhan'ı çalımlamak isterken yerde kaldı. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Anziani, sağa yerden vuruşunda topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-3.

45+2’nci dakikada Muğlaspor'un geriden pasla çıkmaya çalıştığı pozisyonda Ekrem'in pasını kesen Benrahou, ceza sahası yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi: 2-3.

79’uncu dakika sol kanattan gelişen Manisa FK hücumunda Benrahou son çizgiye inerek ön direğe yerden ortaladı. Anziani uygun pozisyonda dönerek vuruşunu yapmak istedi ancak Muğlaspor savunması son anda topa müdahalede bulunarak tehlikeyi önledi.

80’inci dakikada sol kanattan hızlı gelişen Muğlaspor hücumunda Diarra çalımlarla ceza sahası yayı soluna topu sürdü ve penaltı noktasının sağında uygun pozisyonda bulunan Avramovski'yi gördü. Avramovski'nin sol ayağıyla sol köşeye yaptığı vuruşta Osman son anda topa müdahalede bulunarak mutlak golü önledi.

84’üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşta Diarra kale sahasının önüne falsolu bir orta yaptı. Avramovski gelen topa iyi yükselerek sağ köşeye kafa vuruşunu yaptı ve Vedat'ı mağlup etti: 2-4.

86’ncı dakikada Manisa FK'nin sağ kanattan gelişen hücumunda Vargas, Herelle'i ceza sahası içinde topla buluşturmak istedi. Herelle, Del Pino'yu çalımlamak isterken yerde kaldı. Hakem tereddütsüz bir biçimde penaltı noktasını işaret etti. Sarı kart gören Del Pino, itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

89’uncu dakikada Penaltıda topun başına geçen Anziani, sağ ayağıyla sağ alt köşeye yaptığı vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 3-4.

90’ıncı dakikada Sol kanattan hızlı gelişen Muğlaspor hücumunda Poyraz, ceza sahasına girdi ve Osman'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem dördüncü kez penaltı noktasını işaret etti. Topun arkasına geçen Ali Kaan Güneren, sağ köşeye vurduğu topu kaleci Vedat kurtardı.

Karşılaşmayı konuk ekip Muğlaspor 4-3 kazandı.