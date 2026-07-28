Kredi kartı kullanımının artmasıyla birlikte ödeme güçlüğü çeken vatandaşların sayısı her geçen gün katlanıyor. Bankacılık mevzuatına göre, kredi kartı borcunun asgari tutarı üst üste 90 gün (3 ay) boyunca ödenmediğinde yasal takip süreci resmen devreye giriyor.

Haciz aşamasına gelmeden önce bankalar borçluya son bir şans tanıyor:

İlk 2 Ay: Banka yetkilileri arama ve SMS yollayarak borçluyu uyarıyor.

3. Ayın Sonu: Borçluya 30 günlük ek süre veren resmi bir ihtarname gönderiliyor.

Bu süre zarfında da ödeme yapılmazsa dosya doğrudan banka avukatlarına devrediliyor.

KAPIYA İCRA KAĞIDI GELDİĞİNDE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

90 günlük sürenin dolmasının ardından banka, alacağını tahsil etmek için dosyayı icra dairesine taşıyor. İcra dairesi aracılığıyla borçlu adına "ilamsız icra takibi" başlatılıyor ve ikamet adresine resmi bir ödeme emri gönderiliyor.

Sürecin kaderini belirleyen en kritik detay tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Kapıya gelen icra kağıdı, geri dönülmez bir dönemin başladığını gösteriyor.

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLMEZSE SÜREÇ BAŞLIYOR

İcra dairesinden gelen ödeme emri borçluya tebliğ edildiği andan itibaren adeta zamanla yarış başlıyor.

Süreç Kesinleşiyor: Adrese gelen ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edilmediğinde veya borç kapatılmadığında icra takibi hukuken kesinleşmiş oluyor.

Maaşa ve Mal Varlığına El Konuluyor: Takibin kesinleşmesiyle birlikte borçlunun banka hesaplarına, üzerindeki mal varlıklarına ve maaşına yasal oranlarda haciz konuluyor.

Uzmanlar, evine veya iş yerine icra kağıdı gelen vatandaşların bu süreci kesinlikle göz ardı etmemesi ve 7 günlük yasal itiraz hakkını kaçırmaması gerektiğinin altını çiziyor.