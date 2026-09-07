Kredi kartı borçlarının ödenmemesi durumunda finans kuruluşları tarafından başlatılan yasal takip süreçleri ve uygulanacak haciz prosedürleri yasal mevzuatla yürütülmektedir.

Borcun asgari ödeme tutarının üst üste ödenmemesi üzerine borçlu dosyası icra dairesine sevk edilerek borçluya resmi "ödeme emri" tebliğ edilmektedir.

Tebligatın adrese ulaştığı günün ertesi gününden itibaren başlayan 7 günlük yasal süre, takip sürecinin seyrini belirlemektedir.

7 GÜNLÜK YASAL SÜRE İCRA TAKİBİNİ KESİNLEŞTİRİYOR

İcra ve İflas Kanunu hükümleri gereğince borçlu, kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı 7 gün içinde borcun miktarına, faiz oranına veya borcun kendisine ait olmadığına dair icra dairesine yazılı itirazda bulunma hakkına sahiptir.

Belirtilen 7 günlük süre içerisinde herhangi bir itiraz dilekçesi verilmediği takdirde icra takibi hukuken kesinleşmektedir. Takibin kesinleşmesi, borçlunun borcu ve tutarı beyanen kabul ettiği anlamına gelmektedir.

KESİNLEŞEN TAKİP SONRASI DEVREYE GİREN HACİZ İŞLEMLERİ

İtiraz süresinin tamamlanarak takibin kesinleşmesiyle birlikte alacaklı taraf cebri icra yetkisi elde etmektedir. Bu aşamadan itibaren borçlulara yönelik uygulanan yasal haciz adımları şu şekildedir:

Maaş Haczi: Sigortalı olarak çalışan borçluların işyerine resmi bildirim gönderilerek aylık net maaşın 1/4'üne (%25) haciz konulmaktadır.

Banka Hesaplarına Bloke: Elektronik haciz (e-haciz) sistemi üzerinden borçlunun tüm bankalardaki mevduat ve birikim hesaplarına bloke uygulanmaktadır.

Taşınır ve Taşınmaz Haczi: Borçlu adına kayıtlı araç, konut, arsa ve dükkan gibi mal varlıklarının tapu ve trafik sicillerine haciz şerhi işlenerek satış süreci başlatılabilmektedir.

İkamet Adresi Tespiti: Borçlunun adresinde yapılan incelemelerde temel zorunlu ev eşyaları koruma altında tutulurken, lüks eşyalar veya aynı türden birden fazla olan varlıklar muhafaza altına alınabilmektedir.

SÜREYİ KAÇIRAN BORÇLULAR İÇİN YASAL SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Herhangi bir mücbir sebep olmaksızın 7 günlük yasal itiraz süresinin geçirilmesi halinde icra takibinin durdurulması zorlaşmaktadır.

Bu aşamadan sonra takibe müdahale edebilmek ancak yetkili mahkemelerde açılacak "Menfi Tespit Davası" (borçsuzluk davası) ile mümkün olabilmektedir. Mağduriyet yaşanmaması adına resmi tebligatların zamanında incelenmesi ve yasal süreler içinde gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir.