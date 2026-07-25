Yılda iki eşit taksit halinde tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2026 yılı ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz itibarıyla başlamıştı. Milyonlarca araç sahibinin tamamlaması gereken ödeme süreci için belirlenen yasal takvimde son günlere giriliyor. Araç sahiplerinin mağduriyet yaşamaması ve borçlarına gecikme faizi yansıtılmaması için ödemelerini 31 Temmuz mesai bitimine kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. ÖDEMESİNİ ZAMANINDA YAPMAYANLARI NE BEKLİYOR? Belirlenen son güne kadar ödemesini gerçekleştirmeyen mükellefler için gecikme faizi süreci devreye girecek. Yasal sürenin dolmasının ardından ödenmeyen vergi tutarına, gecikilen her ay için kanuni oranlarda gecikme faizi uygulanacak. MTV ÖDEMESİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR? Mükellefler, MTV ödemelerini dijital kanallar veya fiziki noktalar üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ödeme yapılabilecek kanallar şu şekildedir: Dijital Kanallar: Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması ile anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulamaları. Fiziki Noktalar: Vergi dairesi vezneleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankaların şubeleri ile ATM'leri. Yetkililer, dönemin son günlerinde sistemlerde ve veznelerde yaşanabilecek olası yoğunlukları hatırlatarak işlemlerin son saatlere bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

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