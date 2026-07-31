Butlan yönetimiyle değişen CHP yönetimini içine sindiremeyen üyelerin istifası her geçen gün artıyor. Özgür Özel ile birlikte 90 milletvekilinin ayrılmasıyla çığa dönüşen istifa dalgası dün de sürdü. Önceki gün 284 eski vekilin bir bildiriyle istifa ettiği CHP’den bir hafta içinde 700 bin civarında üyenin istifa ettiği belirtildi. Ressam Bedri Baykam’ın da yaptığı açıklamayla istifasını açıkladığı Butlan CHP’sinden dün istifa edenler ise şöyle:

TRABZON

AYDIN: Karacasu ilçesinde, CHP’den istifa edenler YENİ Parti’ye katılım etkinliği düzenlendi.

SAMSUN: Samsun Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ve 20 Belediye Meclisi üyesi, YENİ Parti’ye katıldı.

ANKARA: CHP Hisarcık İlçe Başkanı Recep Önlü ve ilçe teşkilatı yöneticileri YENİ Parti’ye katıldı.

İZMİR: Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir YENİ Parti’ye geçti.

ARTVİN: CHP’li Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem’in de arasında bulunduğu 6 belediye başkanı ve 8 ilçe yönetimi partilerinden istifa etti.

BİLECİK: Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı YENİ Parti’ye katılacağını açıkladı.

BURDUR: CHP il ve 11 ilçe örgütünün başkanları ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş ve Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda YENİ Parti’ye katıldı.

EDİRNE

YENİ Parti yürüyüşü

İstifa furyasının yaşandığı yerlerden birisi de Edirne oldu. CHP’den istifa eden Edirne İl Örgütü YENİ Parti’ye katıldı. CHP’den ayrılanlar YENİ Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşe CHP’den istifa eden Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ile CHP üyeleri, katıldı.