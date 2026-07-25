Elazığ'ın Maden ilçesinde faaliyet gösteren Eti Gümüş Madencilik'te ödenmeyen maaşlar, kıdem tazminatları ve zorunlu ücretsiz izin uygulamasına karşı yedi gündür eylem yapan işçiler, Yıldızlar SSS Holding yönetimiyle anlaşmaya vardı. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, işverenle yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasında mutabakat sağlandığını duyurdu.

MAAŞLAR İÇİN TARİH VERİLDİ

Sendikanın açıklamasına göre, madencilerin ödenmeyen maaşları 6 Ağustos 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Kıdem tazminatları ise ilk ödemesi 17 Ağustos'ta yapılmak üzere üç taksit halinde işçilere ödenecek.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası avukatı Abdurrahim Demiryürek, madenciler ve sendika temsilcilerinden oluşan heyetin Yıldızlar SSS Holding yönetimiyle iki ayrı görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, yürütülen müzakerelerin ardından mutabakata varıldığını açıkladı.

ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI MERCEK ALTINDA

Demiryürek, işçilerin tepki gösterdiği zorunlu ücretsiz izin uygulamasının da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından denetleneceğini söyledi.

Denetim sonucunda hazırlanacak müfettiş raporuna göre sürecin yakından takip edileceğini ifade eden Demiryürek, işçilerin hak kaybına uğramaması için hukuki mücadelenin sürdürüleceğini kaydetti.

"SÖZLER TUTULMAZSA ANKARA'DA OLACAĞIZ"

Sendika, işverenin verdiği taahhütlerin yerine getirilip getirilmeyeceğini adım adım izleyeceklerini vurgulayarak sert mesajlar verdi.

Demiryürek, "Yapılan mutabakatı ve müzakere zeminini değerli buluyoruz. Ancak verilen sözlerin tutulması esastır. İşveren mutabakata uymazsa tüm gücümüzle Ankara'da olacağız. Gerekirse tüm Ankara'yı eylem alanına çevirmesini biliriz. Tek kuruş hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yedi gün süren direniş boyunca kendilerine destek veren kişi ve kuruluşlara da teşekkür eden sendika, mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ve süreci kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.