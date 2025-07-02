Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, seslerini duyurabilmek için 25 Haziran’da İstanbul Kadıköy’de toplanarak başkent Ankara’ya yürümeye başladı. Günlerdir yürüyen öğretmenler nihayet dün Ankara’ya ulaştı ancak sert bir ablukayla karşılaştı.

BİR ANDA KUŞATMA

Çankaya’daki Kurtuluş Parkı’na yürüyen atanmayan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı ve TBMM’ye yürümek istedi ancak polis sert bir müdahalede bulundu.

Öğretmen başına neredeyse 10 polis görevlendirildi. Grubun önünü kesen polis öğretmenleri ablukaya aldı. Tüm öğretmenler zor kullanılıp bir bölümü de yere yatırılarak götürüldü. Gözaltına alınan öğretmenlerden, “Bu mücadele burada bitmeyecek. Öğretmene, emeğe ve hak arayışına saldırı var” tepkisi geldi.

ÖĞRETMENLER NE İSTİYOR

Özel sektör öğretmenleri; taban maaş uygulaması, maaşın yasal güvence altına alınması, belirsiz süreli sözleşmelerin kaldırılması, eğitim ve güzel sanatlar işkolunun kurulması ve özlük haklarında kamu öğretmenleri ile eşitlik istiyor.