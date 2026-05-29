Hatay’ın Dörtyol ve Hassa ilçelerinde de sağanak nedeniyle çaylar ve dereler taştı. Dörtyol’da Deliçay ve Özerli Çayı’nın taşması sonucu Kuzuculu ve Numune Evler mahallelerinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Hassa ilçesinde ise Söğüt, Aşağıkarafakılı ve Güdükali dereleri ile Akbez Çayı taştı. Bazı ev, ahır ve bahçeler su altında kalırken, araçlar da sel sularıyla sürüklendi.