Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde su baskını nedeniyle evinde mahsur kalan bir kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Sel sularının bastığı bir kümeste bulunan tavuk ve civcivler ise öldü. Yağışın ardından Devlet Su İşleri ekipleri iş makineleriyle dere yataklarında çalışma başlatırken, belediye ekipleri de temizlik ve onarım faaliyetlerine başladı.
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şehit Yüzbaşı Adem Akyıldız Caddesi’ndeki alt geçitte biriken su nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı. Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda bazı araçlar dere yatağına sürüklendi, yollar ulaşıma kapandı. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Hatay’ın Dörtyol ve Hassa ilçelerinde de sağanak nedeniyle çaylar ve dereler taştı. Dörtyol’da Deliçay ve Özerli Çayı’nın taşması sonucu Kuzuculu ve Numune Evler mahallelerinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Hassa ilçesinde ise Söğüt, Aşağıkarafakılı ve Güdükali dereleri ile Akbez Çayı taştı. Bazı ev, ahır ve bahçeler su altında kalırken, araçlar da sel sularıyla sürüklendi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, taşkından etkilenen bölgelerde yaptığı incelemenin ardından, meteorolojik uyarıların önceden değerlendirildiğini belirterek, “Fazla yağan yağıştan kaynaklı özellikle Deliçay ve çevresinde Dörtyol'da birtakım hasarlar oldu. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'mize 64 ihbar gelmiş, bu ihbarlardan 35 tanesi Dörtyol ilçemiz merkezlidir. Burada tabii Deliçay'ın yatağında ve çevresinde yer yer hasar oluşmakla birlikte sadece Deliçay'ın özellikle denizle buluştuğu hatta, Beyazgül Sitesi'nin bulunduğu yerde 17 aracımızda hasar oluşmuştur. Herhangi bir can kaybımız yoktur” ifadelerini kullandı.
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Su basan evinde mahsur kalan bir vatandaş, kedisini boğulmaktan son anda kurtardı. Bayram günü yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde bulunan Kayabaşı ve Hasanlök mahallelerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım alanları ve altyapıda hasar oluştu. Belediye ekipleri iş makineleriyle dere yataklarında temizlik ve tahliye çalışması yaptı.
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, bölgede son yılların en yoğun yağışının görüldüğünü belirterek, “Son 70 yılın en yüksek yağışını aldık. Geçtiğimiz yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliğinde yaptığımız dere ıslah çalışmasının önemini bir kez daha gördük” ifadelerini kullandı.
Kayabaşı Mahallesi’nde içme suyu şebekesi, yollar ve köprülerde hasar oluşurken, bir ev ile bazı hayvan ahırlarının zarar gördüğü bildirildi. Yaklaşık 25 dönüm üzüm bağı ile zeytin, şeftali ve diğer meyve bahçeleri de selden etkilendi.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyünde sağanak sonrası sel meydana geldi. Vatandaşlar traktörlerle suyun yönünü değiştirerek evlerini ve ahırlarını korumaya çalıştı. Tarlalar sel suları altında kaldı.
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde ise Nallı Çayı’nın taşması sonucu bazı tarım arazileri ve bahçeler zarar gördü. Çiftçi Süleyman Ünlü, domates, biber, kavun ve karpuz ekili alanlarının su altında kaldığını belirterek, “Ayrıca 50 tavuk ve civcivim de telef oldu” dedi.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Şiddetli dolu nedeniyle bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kaldı. Vatandaşlardan Türkü Doğa, “Sağanağın ardından bir anda dolu bastırdı, her yer bembeyaz oldu. Açıkçası neye uğradığımızı şaşırdık, umarım bu dolu bir yerlere zarar vermemiştir” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı da Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın batısı için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Ayrıca Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde de kuvvetli sağanak beklendiği belirtilerek vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.
