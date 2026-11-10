Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin 4 ayrı dolandırıcılık olayında toplam 16 milyon 597 bin liralık mağduriyete neden oldukları belirlendi. Bunun üzerine Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Balıkesir, Elazığ, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ADRESLERDE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 447 bin 780 lira ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan başka suçlardan tutuklu bulunan 4 şüpheli hakkında da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.