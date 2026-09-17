Yasa dışı bahis soruşturması, Aydın merkezli olarak İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'yı da kapsayacak şekilde genişletildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine para aktarılmasına aracılık ettikleri öne sürülen 40 şüpheli belirlendi.

11 MİLYAR LİRALIK PARA TRANSFERİ

Şüphelilerin, komisyon karşılığında banka hesaplarını yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine para transferinde kullanılmak üzere topladığı ve kiraladığı tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, kiralanan banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaklaşık 11 milyar liralık para transferi gerçekleştirildiği belirlendi.

ÇELİK KASAYA DA EL KONULDU

Başsavcılığın talimatıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken, 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Aramalarda ayrıca bir çelik kasaya da el konuldu.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Operasyon kapsamında firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.