İstanbul merkezli 7 ilde ‘tefecilik’ operasyonu düzenlendi. Çek kırdırmak suretiyle faiz karşılığı borç para vererek haksız kazan elde ettikleri belirlenen 34 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında çek kırdırmak yöntemiyle faiz karşılığı borç para vererek haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüpheliler adım adım izlendi.

ÇOK SAYIDA SENET VE 10 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul merkezli İzmir, Siirt, Balıkesir, Bitlis, Muğla ve Kocaeli'nde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 34 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 bin dolar ve çok sayıda çek ve senet ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.