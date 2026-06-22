Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) desteğiyle yürütülen soruşturmada, belirlenen bulgular doğrultusunda bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

10 MİLYAR LİRALIK PARA HACMİ SAPTANDI

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerinde ulaştıkları mali boyut da ortaya çıkarıldı. Hakkında adli işlem başlatılan kişilerin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında toplam 1 milyon 442 bin 176 işlem gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu işlemler karşılığında şüphelilerin ulaştığı toplam para hacminin ise 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL olduğu saptandı.

MÜCADELE EŞGÜDÜM İÇİNDE KESİNTİSİZ SÜRECEK

Soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, operasyonu koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne, destek sağlayan MASAK’a ve görev alan kolluk güçlerine teşekkür etti. Dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmeyeceğini vurgulayan Gürlek, suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile eşgüdüm içindeki mücadelenin kesintisiz şekilde devam edeceğini ifade etti.