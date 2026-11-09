Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, çevrimiçi yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka ve kripto para hesapları temin ettikleri, bu hesaplar üzerinden para transferlerine aracılık ettikleri belirlenen şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin bu işlemler aracılığıyla toplam 1,7 milyar TL işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik Osmaniye merkezli yedi ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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