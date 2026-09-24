İçişleri Bakanlığı, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve finansal akışı sağlayan şebekelere yönelik dev bir operasyona imza atıldığını açıkladı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 7 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin yasadışı bahis siteleri kurarak bu sistem üzerinden bahis oynattıkları ve suç gelirlerinin nakline aracılık ettikleri saptandı.

2 MİLYAR 155 MİLYON TL'LİK FİNANS HAREKETİ

Ekiplerin derinleştirdiği incelemelerde, yakalanan 24 şüphelinin banka ve finansal hesaplarında toplam 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği olduğu ortaya çıkarıldı. Şüpheliler hakkında derhal adli işlem başlatıldı.

"SULARINA VE ALIN TERİNE GÖZ DİKENLERE GEÇİT VERMİYORUZ"

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: