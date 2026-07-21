Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu 7 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılması talep edildi.

İHMAL İDDİASI İDDİANAMEDE YER ALDI

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, yangının meydana gelmesinde kamu görevlilerinin ihmal ve sorumluluğu bulunduğu değerlendirmesine yer verildi. Bu kapsamda 7 kamu görevlisinin, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanmaları istendi.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde sanıklar önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

İŞÇİ AİLELERİ: KAMU GÖREVLİLERİ DE HESAP VERMELİ

Duruşma öncesinde açıklama yapan yaşamını yitiren işçilerin aileleri ise yalnızca fabrika yöneticilerinin değil, olayda ihmali bulunduğu öne sürülen kamu görevlilerinin de yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Aileler, soruşturmanın hukuka uygun biçimde yürütülmesini, sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlilerinin adil ve etkin bir yargılama sürecinin ardından cezalandırılmasını talep etti.