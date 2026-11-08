7 Kasım 2026 Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımların yarıştığı gecede Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Başkalarının Hayatı'nın Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralaması netleşti. Gecenin birincileri kategorilere göre değişiklik gösterdi.

7 KASIM CUMARTESİ HANGİ DİZİ VE PROGRAMLAR YAYINLANDI?

7 Kasım Cumartesi akşamı televizyon kanallarında izleyici karşısına çıkan yapımlar şöyle:

Güller ve Günahlar

Gönül Dağı

Güldür Güldür Show

Kim Milyoner Olmak İster?

Ali İhsan Varol ile Kumbara

MasterChef Türkiye

TOTAL, AB VE ABC1 KATEGORİLERİNDE ZİRVEYE KİM YERLEŞTİ?

7 Kasım Cumartesi gününün reyting sonuçlarına göre Güller ve Günahlar, Total ve ABC1 kategorilerinde birinci sırada yer aldı. Başkalarının Hayatı ise AB kategorisinde gecenin en çok izlenen yapımı oldu.

Gönül Dağı da üç kategoride ilk sıralardaki yerini korurken, yapımlar arasındaki rekabet reyting listelerine yansıdı.

TOTAL

Total kategorisinde Güller ve Günahlar birinci, Gönül Dağı ikinci, Başkalarının Hayatı ise üçüncü sırada yer aldı.

AB

AB kategorisinde Başkalarının Hayatı zirveye yerleşti. Güller ve Günahlar üçüncü, Gönül Dağı ise yedinci sırada kendine yer buldu.

ABC1

ABC1 kategorisinde Güller ve Günahlar birinci sıraya yerleşti. Gönül Dağı üçüncü, Başkalarının Hayatı ise dördüncü oldu.