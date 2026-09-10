Yangın, saat 16.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi’nde çıktı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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