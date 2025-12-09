Endonezya’nın başkenti Cakarta’da salı günü yedi katlı bir binada yangın çıktı. Yerel basın, 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Binanın 3. katında başlayan yangının sebebi bilinmiyor.

Üst katlarda bulunan onlarca insan, yangından kaçmak için binanın çatısına çıktı. Yükselen zehirli dumanlara rağmen hayatta kalmaya çalışan insanlar, onlara ulaşmaya çalışan itfaiye ekiplerini çaresizce izledi.

İtfaiye ekipleri binayı boşaltmak için çalışırken görüntülerde çok sayıda görevlinin içeridekileri tahliye etmeye uğraştığı ve bazı ceset torbalarının dışarı taşındığı görüldü.

Yoğun çalışmaların sonunda yangın söndürüldü ve mahsur kalan insanlar indirildi. Binayı soğutma çalışmaları sürüyor.

Bina hava,haritalama,madencilik ve tarıma kadar uzanan sektörlere insansız hava aracı hizmeti veren Terra Drone Indonesia’nın ofisi olarak kullanılıyor.

Şirketin internet sitesine göre Terra Drone Indonesia Japon İHA firması Terra Drone Corporation’dan yatırım almıştı.