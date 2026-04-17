Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği sağlık sorunlarını bir türlü atlatamıyor. Bekiroğlu, geçen günlerde 7. kez ameliyat oldu. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda çarpıcı ifadeler kullandı. Gözyaşlarına boğulan Aslı Bekiroğlu'nun açıklaması sonrası takipçileri destek oldu.

Son iki yılda toplam yedi kez bıçak altına yatan oyuncu Aslı Bekiroğlu taburcu haberini beklerken yine bir şokla karşılaştı. Rahminden miyom aldırmak için ameliyat olan Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşamıştı. Zorlu sürecin doktor hatasından kaynaklandığını iddia etmişti.

"YANLIŞLIKLA BAĞIRSAĞIMI KESTİLER"

Daha önce 6 kez operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu, 7. ameliyat sonrasında da taburcu olamadı. Bekiroğlu yanlışlıkla bağırsağının kesildiğini "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan." cümleleriyle belirtmişti.

Geçen hafta 7. kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, hastane odasından yaptığı paylaşımda ''İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim'' cümlelerini belirtmişti.

"SADECE BİR SAATLİK VAKTİM VAR"

Bekiroğlu, geçirdiği son operasyonun ardından Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, 2. Sayfa mikrofonuna yaptığı açıklamada sağlık sürecine değindi.

Bekiroğlu, "7. kez ameliyat oldum. Şu an için söyleyecek çok bir şeyim yok. Mutluyum, kısa süreliğine dışarı çıkma izni aldım. Hastaneden izinli olarak çıktık, hatta damar yolumla birlikte geldim. Şu an iyiyim, sadece bir saatlik vaktim var ve antibiyotik tedavim devam ediyor" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON DURUUNU ANLATTI

Yedinci kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Aslı Bekiroğlu, "Bugün çıkacağımı sanmıştım, fakat çıkamayacağım. Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar." ifadelerini kullandı.