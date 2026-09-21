Çin’in Shenzhen kentinde yaşayan 32 yaşındaki Zhang Xiaochao, herkesin garipsediği radikal bir fikirle ticarette ezber bozdu. Bir yıl içinde tam 7 kez kurduğu şirketi batan genç adam, internette izlediği sıradan bir video sayesinde hayatının fırsatını yakaladı.

VİDEONUN ALTINDAKİ YORUMU GÖRDÜ YENİ İŞ KURDU

Bir kadının kocasının sırtını kaşıdığı anları içeren videoyu ve altındaki "Biri beni böyle kaşısa para öderdim" yorumlarını fark eden Zhang, çocukluk anılarını harekete geçirdi. Küçükken babasının sırtını nazikçe kaşımasıyla uykuya daldığını hatırlayan genç girişimci, bu hissi profesyonel bir hizmete dönüştürmeye karar verdi.

PROFESYONEL KAŞIMA SALONU AÇTI

Çevresindekilerin saçma bulduğu bu adımdan geri adım atmayan Zhang, Shenzhen’in Bao'an bölgesinde ülkenin ilk "profesyonel kaşıma salonunu" açtı. Kısa sürede beklenmeyen bir ilgiyle karşılaşan girişimci, yoğun talep üzerine vakit kaybetmeden ikinci şubesini de hizmete soktu.

AYDA YAKLAŞIK 730 BİN LİRA KAZANIYOR

Müşterilerinin stres atmak ve uyku kalitelerini artırmak için kapısını çaldığı Zhang, her iki salondan ayda yaklaşık 100 bin yuan (yaklaşık 729.170 TL) ciro elde ediyor. Genç adam, şimdiden kâra geçen bu iş modelini ülke geneline yayarak 100 yeni şube açmayı ve bu hizmeti resmi bir meslek grubu haline getirmeyi hedefliyor.

KAŞINMAK İÇİN SAATLİK 2 BİN LİRA ÖDÜYORLAR

Metropol hayatındaki yoğun stresin bu tür sıra dışı hizmetlere olan talebi artırdığını belirten Zhang, "Büyük şehirlerde yaşayan insanların stres seviyesi çok yüksek, sunduğumuz hizmet oldukça basit. Müşterilerimiz rahatça uzanırken, parmaklarına özel sivri plastik tırnaklar takan personelimiz vücutlarını nazikçe kaşıyor. Müşterilerimizin çoğu bu deneyimin klasik bir masajdan çok daha rahatlatıcı olduğunu söylüyor ve kısa sürede müptelası oluyorlar” açıklamasında bulundu.

Emsali olmayan bir işe giriştiği için tüm teknikleri sıfırdan kendisi geliştirmek zorunda kalan Zhang, saatliği 300 yuan (yaklaşık 2.187 TL ) olan bu terapiyle, tükenmişlik hissinden kaçan metropol insanına benzersiz bir kaçış noktası sunuyor.

SIRA DIŞI KONSEPT TÜRKİYE’DE DE HAYATA GEÇEBİLİR

Metropol yaşamının stresi ve uyku sorunları düşünülürse, bu sıra dışı konseptin yakın zamanda Türkiye'ye sıçraması hiç de sürpriz olmaz. Yoğun iş temposundan bunalan şehir insanı için "profesyonel kaşınma merkezleri", çok yakında Türkiye sokaklarında da yeni bir trend haline gelebilir.