Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınına ilişkin davada, mahkeme heyeti Dilovası Belediyesi’nde keşif yaptı. Ruhsatlandırma işlemleri ile dijital sistemin işleyişinin incelendiği keşfin ardından, hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatları ile sanık avukatlarından biri arasında arbede yaşandı.

Dilovası’nda 8 Kasım 2025’te 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınına ilişkin davada mahkeme heyeti, Dilovası Belediyesi’nde keşif yaptı. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlarının da katıldığı keşifte, belediyedeki ruhsatlandırma süreci ile işlemlerin yürütüldüğü dijital sistem incelendi. Belediye görevlilerine ruhsat işlemleri ve sistemin işleyişine ilişkin çeşitli sorular yönelten heyet, işlemlerin nasıl yürütüldüğünü yerinde inceledi.

Keşfin tamamlanmasının ardından hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatları, belediye binasında basın mensuplarına açıklama yapmak istedi. Bu sırada sanık avukatlarından birinin, fabrikada 15 yaşındaki çocukların çalıştırılmasıyla ilgili sözlerine aileler ve avukatları tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı, arbede yaşandı. Araya girenler sayesinde arbede büyümeden sonlandı.

‘MAHKEME BELEDİYEDEKİ İŞLEYİŞİ GÖRMEYE GELDİ’

Mağdurların ailelerinin avukatlarından Saruhan Efe Kadaifçi, keşifte ruhsatlandırma süreci ile dijital sistemin işleyişinin incelendiğini belirterek, “Ailelerle beraber bugün keşfe geldik. Mahkeme bugün belediyedeki işleyişi görmeye geldi. Keşif sırasında da uygulamaya dair pek çok soru soruldu. Bir tane adam getirmişler; ayda bir buraya gelen, Dilovası Belediyesi’ne bakan bir kişi. Bize soruları o cevaplamıyor. ‘Benim işleyişe dair bilgim yok’ diyor, onun yerine buradaki zabıta açıklıyor” dedi.

‘NEREDEYSE ÖLENLER SUÇLANIYOR’

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatlarından Pınar Akbina Karaman da keşif sonrasında yaşanan tartışmaya tepki gösterdi. Karaman, “Az önce yaşadığımız olay aslında Dilovası katliamı dediğimiz olayın asıl nedenini de ortaya çıkardı. Biz burada ailelerle, keşifle ilgili bilgi vermek üzere toplandık ama sanık vekillerinden bir meslektaşımız provoke ederek ailelere ‘Niye 15 yaşındaki çocuğunu çalıştırıyor?’ diyor. İşte tam da Türkiye’nin sorunu bu. Neredeyse ölenler suçlanıyor bu davada. Böyle şey olur mu?” dedi.