Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü İstanbul'da Galatasaray'ın konuğu olacak. Katalan ekibinin as kalecisi Joan Garcia, Racing'i 7-2 mağlup ettikleri maçta dizinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Sağlık heyetinin yaptığı ilk değerlendirmelere göre Garcia'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu gelişme, Barcelona'nın Galatasaray ile oynayacağı dev maçta as kalecisinden yoksun kalacağı anlamına geliyor.

GALATASARAY MAÇINDA KİM OYNAYACAK?

Racing maçının ikinci yarısında Barcelona'nın kaleyi 38 yaşındaki Wojciech Szczesny korudu. Polonyalı kalecinin yediği gollerde yaptığı hatalar İspanya basınında tartışma yarattı. Barcelona'nın kadrosunda Fenerbahçe'nin eski kalecisi Dominik Livakovic de bulunuyor. Hansi Flick ve ekibinin Galatasaray maçında kime görev vereceği merakla bekleniyor.

Joan Garcia, bu sezon Barcelona'nın La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçın tamamına ilk 11'de başladı. Tecrübeli kaleci, 3 maçı gol yemeden tamamlarken, kalesinde toplam 6 gol gördü.

7 MAÇTA 44 GOL ATTI

Son olarak Racing Santander’i 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden Katalan devi, ligde 6’da 6 yaparak liderliğini sürdürüyor. İspanya La Liga’da geride kalan haftalarda 28 kez fileleri havalandıran Barcelona, Şampiyonlar Ligi’ndeki Feyenoord galibiyeti de dahil edildiğinde toplam gol sayısını 7 maçta 33’e çıkardı.