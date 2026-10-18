Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak. Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 13 puan elde eden bordo-mavililer, siyah-beyazlı takımı mağlup ederek zirve mücadelesinde ağırlığını ortaya koymak istiyor. SALAH'A GÜVENİYOR Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmada en önemli hücum kozu Muhammed Salah olacak. Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayla Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 7 gol attı, 3 asist yaptı. Toplam 10 gole doğrudan katkı sağlayan Salah, Beşiktaş karşısında da takımının hücum yükünü üstlenecek.

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