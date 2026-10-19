Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifleriyle, kamuoyunda "yeşil pasaport" olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. Meclis İçişleri Komisyonu’na sevk edilen düzenlemelerin kabul edilmesi durumunda; pilotlar, mühendisler, mimarlar, doktorlar, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılardan oluşan 7 farklı meslek grubu vizesiz yurt dışı seyahat hakkı elde edebilecek.

YENİ DÜZENLEME HANGİ MESLEK GRUPLARINI KAPSIYOR?

Taslağa göre yeşil pasaport verilmesi planlanan meslekler ve aranan kıdem şartları şu şekildedir:

Pilotlar: Lisans alımından sonra en az 5 yıl fiili uçuş tecrübesine sahip olanlar.

Mühendisler: TMMOB üyesi ve en az 10 yıl mesleki kıdemi bulunanlar.

Mimarlar: TMMOB üyesi ve en az 10 yıl mesleki kıdemi bulunanlar.

Hekimler / Tıp Doktorları: Kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiili kıdemi olanlar.

Diş Hekimleri: Kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiili kıdemi olanlar.

Veteriner Hekimler: Kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiili kıdemi olanlar.

Eczacılar: Kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiili kıdemi olanlar.

PİLOTLARA 5 YIL ŞARTI

YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu tarafından hazırlanan yasa teklifi, doğrudan sivil havacılık sektörünü hedefliyor.

Düzenlemenin gerekçesinde, uluslararası taşımacılık yapan pilotların mevcut durumda yalnızca görev esnasında yurt dışına çıkabildikleri vurgulandı. Pilotların yurt dışı eğitimlerine katılması, zorunlu simülatör testlerine girmesi ve yurt dışından uçak teslim alması gibi süreçlerde vize engeliyle karşılaştıkları; vize alma süreçlerindeki gecikmelerin hem ciddi zaman ve iş kaybına yol açtığı hem de havayolu şirketlerine yüksek maliyetler yüklediği ifade edildi.

MİMAR VE MÜHENDİSLERDE 10 YILLIK TMMOB ŞARTI

Meclis komisyonunda değerlendirilen bir diğer teklif ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi mimar ve mühendisleri kapsıyor. Meslek odasına kayıtlı en az 10 yıllık fiili kıdemi bulunan teknik personelin, küresel teknolojileri yerinde takip edebilmeleri amacıyla yeşil pasaport alması talep ediliyor.

Öte yandan, teklif edilen düzenlemelerde ortak bir güvenlik kriteri de yer alıyor. Başvuru yapacak kişilerin Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan haklarında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şart koşulacak.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR?

Halihazırda hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilen gruplar şunlardır:

Devlet Memurları ve Kamu Görevlileri: Kamu kurumlarında 1., 2. veya 3. derece kadrolarda çalışanlar ve bu derecelerden emekli olanlar.

Meclis ve Hükümet Üyeleri: Eski milletvekilleri ve eski bakanlar.

Belediye Başkanları: Görev süresince büyükşehir, il veya ilçe belediye başkanları ile derece kadro ile emekli olmuş eski başkanlar.

Sporcular: Belirli şartları taşıyan devlet sporcusu statüsündeki sporcular.

Belirli Kamu Bankası ve Kurum Çalışanları: Özelleştirilmeden önce bu hakka sahip kurumlarda çalışanlar (örneğin Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türk Telekom vb.).

İhracatçılar: Belirli ihracat hacmine ulaşan şirket sahipleri, ortakları ve çalışanları.

Avukatlar: Baroya en az 15 yıl kayıtlı olan avukatlar.