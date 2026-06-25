1996 yılında Pepsi, Pepsi Points adlı sadakat programını tanıtmak için hazırladığı reklamda, toplanan puanlarla çeşitli hediyeler kazanılabileceğini duyurdu. Reklamın final sahnesinde bir öğrencinin Harrier savaş uçağıyla okula geldiği gösterilirken, ekranda bu uçağın 7 milyon Pepsi puanı karşılığında alınabileceği bilgisi yer aldı. Pek çok kişi bunu mizahi bir unsur olarak değerlendirirken, Seattle’da yaşayan üniversite öğrencisi John Leonard reklamı gerçek bir teklif olarak yorumladı.

MAHKEME ŞİRKETİ HAKLI BULDU

Leonard, kampanya kurallarına göre ek puan satın alınabildiğini fark ederek yatırımcıların desteğiyle 7 milyon puanı topladı ve savaş uçağını talep etti. Ancak Pepsi, söz konusu uçağın gerçek bir ödül olmadığını, yalnızca reklamın mizahi bir parçası olduğunu belirterek talebi reddetti. Konu yargıya taşınırken mahkeme, makul bir kişinin bir içecek kampanyasında savaş uçağı verileceğine inanmayacağına hükmederek şirketi haklı buldu.

YOLCU UÇAĞI ANAHTARI VERİLDİ

Yıllar içinde reklam dünyasının en dikkat çekici davalarından biri haline gelen olay, “Pepsi, Where’s My Jet?” adlı belgeselle de geniş kitlelere ulaştı. Leonard ise hiçbir zaman savaş uçağına sahip olamadı. Ancak 2026 yılında ABD’li havayolu şirketi Frontier Airlines, Super Bowl kampanyası kapsamında Leonard’ın topladığı 7 milyon puanı 7 milyon uçuş miline dönüştürdü ve sembolik olarak bir yolcu uçağının anahtarlarını teslim etti.

ÜCRETSİZ UÇAK BİLETİ İMKANI

Bugün 50’li yaşlarında olan Leonard, askeri bir savaş uçağını kullanmanın ve bakımını üstlenmenin neredeyse imkânsız olduğunu belirterek, kendisine verilen ücretsiz uçuş millerinin ailesiyle birlikte gerçekten değerlendirebileceği bir ödül olduğunu ifade etti. Böylece yaklaşık 30 yıl önce başlayan ilginç hikâye, beklenmedik bir şekilde mutlu sonla noktalandı.