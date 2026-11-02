Fransa Tüketici Denetleme Kurumu olan Rekabet Politikası, Tüketici İşleri ve Dolandırıcılık Kontrolü Genel Müdürlüğü (DGCCRF), Malezyalı üretici Richter Rubber Technology tarafından üretilen ultra ince prezervatiflerde kullanım sırasında patlama ya da yırtılmaya yol açabilecek kusurlar belirlendiğini duyurdu.

Fransa Resmi Gazetesi’nde 30 Ekim’de yayımlanan 22 Ekim tarihli bakanlık kararnamesinde yetkililer, “Numune alınan serilerle bağlantılı olarak bazı kullanıcılar prezervatif yırtılması ve istenmeyen gebelikler bildirdi.” açıklamasını yaptı

Söz konusu üretim hatalarının, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara kullanıcıları korumasız bırakabileceği vurgulandı.

GERİ ÇAĞRILMANIN SEBEBİ NE?

Yetkililerce yürütülen laboratuvar incelemeleri, üretim sürecinde yararlanılan lateks tabakasının kalınlığında ve kalitesinde dalgalanmalar olduğunu ortaya koydu.

Yapılan açıklamada, incelenen prezervatiflerin “hem basınç ve patlama hacmi testlerinde hem de delik bulunmamasına ilişkin testlerde başarısız olduğu” ve üreticinin “ürünlerinin üretim süreci üzerinde kontrol eksikliği bulunduğu” ifade edildi.

Fransa Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, yalnızca bir kısmı Fransa’da satılmış olsa da etkilenen ürünler Avrupa Birliği genelinde yaklaşık 7 milyon prezervatifi kapsıyor.

Fransız hükümeti, hatalı üretim sürecini kullanan üreticinin tüm ultra ince prezervatiflerinin satışını ve ithalatını bir yıl süreyle askıya aldı; bu tedbirin ihtiyaç halinde uzatılabileceği kaydedildi.

Karar, Mayıs sonu ve Ağustos başında yaklaşık 260 bin ürünün toplatıldığı ilk dalganın ardından açılan soruşturma sonucunda alınırken, ilk toplatmadan bu yana sekiz kullanıcının daha yırtılma vakası bildirdiği aktarıldı.

AVRUPA GENELİNDE UYARI YAPILDI

Geri çağırma işlemi, kusurlu ürünlerin Avrupa pazarında birden fazla farklı marka adı altında dağıtılması sebebiyle Fransa ile sınırlı kalmayıp diğer Avrupa ülkelerine de uzanıyor.

Etkilenen ürün ve parti listesini kamuoyuyla paylaşan Fransız makamları, satış noktalarındaki ürünlerin çekilmesini ve tüketicilerin elindeki ürünlerin geri getirilmesini istedi.

İlgili ürünleri kullanmış kişilere laboratuvarlarda cinsel yolla bulaşan enfeksiyon taraması yaptırmaları ve adet gecikmesi durumunda hamilelik testi uygulamaları tavsiye edildi.

Endişesi bulunan tüketicilerin hekimlerine ya da ücretsiz cinsel sağlık tarama merkezlerine başvurmaları salık verildi.

DGCCRF ayrıca vatandaşları, prezervatif yırtılması veya delinmesi gibi olumsuz durumları hükümetin sağlık bildirim platformuna iletmeye çağırırken, toplatma ve geri çağırma sürecinin etkinliğini yakından denetleyeceğini duyurdu.